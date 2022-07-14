"Манчестер Сити" определил два варианта в качестве замены Аке

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитникам "Севильи" Жюля Кунде и "Вильярреала" Пау Торресу, сообщает ESPN.

По сведениям источника, "горожане" рассматривают кандидатуры француза и испанца в качестве возможной замены защитнику Натану Аке, который близок к переходу в "Челси".

Ранее сообщалось, что Кунде может перейти в "Барселону", а Торресом интересуется "Ювентус".

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