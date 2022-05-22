"Манчестер Сити" одержал невероятную победу над "Астон Виллой" и стал чемпионом Англии

Теги манчестер ситиастон вилла

"Манчестер Сити" одержал невероятную победу над "Астон Виллой" и стал чемпионом Англии

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Астон Виллу" со счетом 3:2 и завоевал чемпионский титул.

К середине второго тайма гости выигрывали со счетом 2:0, отличились Мэтти Кэш и Филиппе Коутиньо. Но затем победу "горожанам" принесли дубль Илкая Гюндогана и гол Родри.

"Манчестер Сити", набрав 93 очка, занял первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 45 очками осталась на 14-й позиции.

"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" - 3:2 (0:1)
Голы: Кэш, 37 - 0:1, Коутиньо, 69 - 0:2, Гюндоган, 76 - 1:2, Родри, 78 - 2:2, Гюндоган, 81 - 3:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Фернандиньо (Зинченко, 46), Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва (Гюндоган, 68), Родри, Фоден, Марез (Стерлинг, 56), Габриэл Жезус.

"Астон Вилла": Ольсен, Чемберс, Мингз, Динь, Коутиньо (Накамба, 72), Макгинн, Буэндиа, Дуглас Луис, Рэмзи (Ингз, 83), Кэш, Уоткинс.

Не пропустите: "Арсенал" разгромил "Эвертон" в матче АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов