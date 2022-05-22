"Манчестер Сити" одержал невероятную победу над "Астон Виллой" и стал чемпионом Англии
В матче 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Астон Виллу" со счетом 3:2 и завоевал чемпионский титул.
К середине второго тайма гости выигрывали со счетом 2:0, отличились Мэтти Кэш и Филиппе Коутиньо. Но затем победу "горожанам" принесли дубль Илкая Гюндогана и гол Родри.
"Манчестер Сити", набрав 93 очка, занял первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 45 очками осталась на 14-й позиции.
"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" - 3:2 (0:1)
Голы: Кэш, 37 - 0:1, Коутиньо, 69 - 0:2, Гюндоган, 76 - 1:2, Родри, 78 - 2:2, Гюндоган, 81 - 3:2
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Фернандиньо (Зинченко, 46), Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва (Гюндоган, 68), Родри, Фоден, Марез (Стерлинг, 56), Габриэл Жезус.
"Астон Вилла": Ольсен, Чемберс, Мингз, Динь, Коутиньо (Накамба, 72), Макгинн, Буэндиа, Дуглас Луис, Рэмзи (Ингз, 83), Кэш, Уоткинс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18