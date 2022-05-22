"Манчестер Сити" одержал невероятную победу над "Астон Виллой" и стал чемпионом Англии

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Астон Виллу" со счетом 3:2 и завоевал чемпионский титул.

К середине второго тайма гости выигрывали со счетом 2:0, отличились Мэтти Кэш и Филиппе Коутиньо. Но затем победу "горожанам" принесли дубль Илкая Гюндогана и гол Родри.

"Манчестер Сити", набрав 93 очка, занял первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 45 очками осталась на 14-й позиции.

"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" - 3:2 (0:1)

Голы: Кэш, 37 - 0:1, Коутиньо, 69 - 0:2, Гюндоган, 76 - 1:2, Родри, 78 - 2:2, Гюндоган, 81 - 3:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Фернандиньо (Зинченко, 46), Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва (Гюндоган, 68), Родри, Фоден, Марез (Стерлинг, 56), Габриэл Жезус.

"Астон Вилла": Ольсен, Чемберс, Мингз, Динь, Коутиньо (Накамба, 72), Макгинн, Буэндиа, Дуглас Луис, Рэмзи (Ингз, 83), Кэш, Уоткинс.

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