"Манчестер Сити" одержал крупную победу в АПЛ. Холанд вновь забил
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 3:0.
Победу "горожанам" принесли голы Джека Грилиша, Эрлинга Холанда и Филипа Фодена.
"Манчестер Сити", набрав 17 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 6 очками опустился на 16-ю позицию.
"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" - 0:3 (0:2)
Голы: Грилиш, 1 - 0:1, Холанд, 16 - 0:2, Фоден, 69 - 0:3
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Кастро, Коллинз, Килмен, Аит-Нури (Семеду, 81), Моутинью, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Поденсе (Траоре, 70), Гедеш (Хван Хи Чхан, 70), Нету.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва (Альварес, 72), Родри (Серхио Гомес, 81), Грилиш (Палмер, 77), Фоден (Марез, 72), Холанд.
Удаление: Коллинз (33).
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Главные новости дня: 16 сентября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18