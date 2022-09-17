"Манчестер Сити" одержал крупную победу в АПЛ. Холанд вновь забил

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 3:0.

Победу "горожанам" принесли голы Джека Грилиша, Эрлинга Холанда и Филипа Фодена.

"Манчестер Сити", набрав 17 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 6 очками опустился на 16-ю позицию.

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" - 0:3 (0:2)

Голы: Грилиш, 1 - 0:1, Холанд, 16 - 0:2, Фоден, 69 - 0:3

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Кастро, Коллинз, Килмен, Аит-Нури (Семеду, 81), Моутинью, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Поденсе (Траоре, 70), Гедеш (Хван Хи Чхан, 70), Нету.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва (Альварес, 72), Родри (Серхио Гомес, 81), Грилиш (Палмер, 77), Фоден (Марез, 72), Холанд.

Удаление: Коллинз (33).

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