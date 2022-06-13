"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о переходе нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Сумма трансфера составила, по разным данным, от 60 до 75 миллионов евро. Агенты и представители футболиста получат около 50 миллионов евро. Сам форвард заключил с "горожанами" контракт до лета 2027 года с зарплатой в 21 миллион евро в год.

21-летний Холанд выступал за "Боруссию" с 2020 года. Всего он провел за немецкий клуб 89 матчей во всех турнирах, забил 86 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее играл за "Брюне", "Мольде" и "Ред Булл Зальцбург". За сборную Норвегии сыграл 21 матч и забил 20 мячей.

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