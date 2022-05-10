"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда

Теги манчестер ситиборуссия дортмундэрлинг холандтрансферы

"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о переходе норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом долгосрочный контракт, который вступит в силу с лета 2022 года.

21-летний Холанд выступает за "Боруссию" с 2020 года. Всего он провел за немецкий клуб 88 матчей во всех турнирах, забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее играл за "Ред Булл Зальцбург", "Мольде" и "Брюнн". За сборную Норвегии сыграл 17 матчей и забил 15 мячей.

Не пропустите: "Барселона" ищет замену Бускетсу. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ хочет купить Каземиро

ПСЖ хочет купить Каземиро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов