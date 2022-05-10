"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда
Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о переходе норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом долгосрочный контракт, который вступит в силу с лета 2022 года.
21-летний Холанд выступает за "Боруссию" с 2020 года. Всего он провел за немецкий клуб 88 матчей во всех турнирах, забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее играл за "Ред Булл Зальцбург", "Мольде" и "Брюнн". За сборную Норвегии сыграл 17 матчей и забил 15 мячей.
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