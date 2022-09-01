"Манчестер Сити" - "Ноттингем Форест" - 6:0 (видеообзор)

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Ноттингем Форест" со счетом 6:0.

Еще в первом тайме Эрлинга Холанда оформил хет-трик, также дубль на счету Хулиана Альвареса, а еще одиг гол забил Жоау Канселу.

"Манчестер Сити" – "Ноттингем Форест" - 6:0 (3:0)

Голы: Холанд, 12 - 1:0, Холанд, 23 - 2:0, Холанд, 38 - 3:0, Канселу, 50 - 4:0, Альварес, 65 - 5:0, Альварес, 87 - 6:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз (Льюис, 75), Рубен Диаш, Жоау Канселу (Серхио Гомес, 68), Гюндоган, Бернарду Силва, Родри (Марез, 55), Фоден (Палмер, 55), Холанд (де Брюйне, 69), Альварес.

"Ноттингем Форест": Хендерсон, Уильямс, Куяте (Бьянкон, 79), Маккенна, Уоррелл, Лоди (Тоффоло, 69), Фройлер, Йейтс (Колбэк, 69), О`Брайен, Гиббс-Уайт (Деннис, 58), Джонсон (Авонийи, 58).

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