"Манчестер Сити" не заплатит ни копейки "Боруссии" за первый год Холанда в клубе

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" в первый год не заплатит ни копейки дортмундской "Боруссии" за норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

Как сообщает Dagbladet, оплат по трансферу не будет до июля 2023 года.

В то же время выплата всей суммы трансфера будет поделена на четыре транша и не будет завершена до 2026 года.

Напомним, что сумма трансфера Холанда составила € 60 млн.

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