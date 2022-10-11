"Манчестер Сити" не смог обыграть "Копенгаген" в ЛЧ

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"Манчестер Сити" не смог обыграть "Копенгаген" в ЛЧ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Копенгаген" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 0:0.

Стоит отметить, что английский клуб с 30-й минуты играл вдесятером из-за удаления Серхио Гомеса.

"Копенгаген" Дания – "Манчестер Сити" Англия - 0:0

"Копенгаген": Грабара, Йелерт, Бойлесен, Хочолава (Дикс, 80), Лунд, Кристиансен, Лерагер, Стаменич, Классон, Харальдссон (Йоуханнессон, 60), Дарами.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Аке, 88), Аканджи, Серхио Гомес, Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Грилиш (Фоден, 78), Родри, Марез (Рубен Диаш, 33), Альварес.

Удаление: Серхио Гомес (30).

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