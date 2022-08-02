"Манчестер Сити" не смог купить защитника "РБ Лейпциг" за 80 миллионов евро

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"Манчестер Сити" не смог купить защитника "РБ Лейпциг" за 80 миллионов евро

Фото: твиттер Йошко Гвардиола/Автор неизвестен

"РБ Лейпциг" отказал "Манчестер Сити" в продаже хорватского защитника Йошко Гвардиола за 80 миллионов евро, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководство немецкого клуба надеется сохранить игрока на предстоящий сезон, несмотря на солидное предложение. Ранее сообщалось, что хорватом также интересуется "Челси".

В прошлом сезоне 20-летний Гвардиол провел за "РБ Лейпциг" 44 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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