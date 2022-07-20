"Манчестер Сити" не может договориться по трансферу воспитанника "Барселоны"
Фото: твиттер Марка Кукурельи/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" не может договориться по трансферу испанского защитника "Брайтона" Марка Кукурельи, сообщает ESPN.
По сведениям источника, брайтонцы хотят получить за футболиста 55 миллионов евро, а "горожане" предлагают на 20 миллионов меньше. При этом "Манчестер Сити" не будет повышать предложение по испанцу. Таким образом, трансфер не состоится, если "Брайтон" не снизит цену.
23-летний Кукурелья является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне он провел за "Брайтон" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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