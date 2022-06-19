"Манчестер Сити" назвал "Челси" цену на Стерлинга

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"Манчестер Сити" назвал "Челси" цену на Стерлинга

Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" определился с ценой на нападающего Рахима Стерлинга, которым интересуется "Челси", сообщает журналист Sky Sports Билли Рэнсом в своем твиттере.

По сведениям источника, "горожане" хотят получить за футболиста не менее 70 миллионов евро. При этом "Челси" хочет заполучить игрока за 40 миллионов, так как его контракт с клубом истекает через год.

В минувшем сезоне 27-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 47 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

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