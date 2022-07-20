"Манчестер Сити" нашел замену Зинченко в Бундеслиге

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"Манчестер Сити" нашел замену Зинченко в Бундеслиге

Фото: твиттер Борна Сосы/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Штутгарта" и сборной Хорватии Борна Сосе, сообщает твиттер City Xtra.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "горожан" Соса может заменить украинца Александра Зинченко, который близок к переходу в "Арсенал".

В прошлом сезоне 24-летний Соса провел за "Штутгарт" 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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