"Манчестер Сити" нашел замену Зинченко в "Атлетико"
Фото: твиттер Ренана Лоди/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Атлетико" Ренану Лоди, сообщает Telegraph.
По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Горожане" рассматривают кандидатуру бразильца в качестве возможной замены украинцу Александру Зинченко, который перешел в "Арсенал".
В прошлом сезоне 24-летний Лоди провел за "Атлетико" 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18