"Манчестер Сити" нашел замену Зинченко в "Атлетико"

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"Манчестер Сити" нашел замену Зинченко в "Атлетико"

Фото: твиттер Ренана Лоди/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Атлетико" Ренану Лоди, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Горожане" рассматривают кандидатуру бразильца в качестве возможной замены украинцу Александру Зинченко, который перешел в "Арсенал".

В прошлом сезоне 24-летний Лоди провел за "Атлетико" 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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