"Манчестер Сити" нашел замену Кукурелье

Фото: инстаграм Марка Кукурельи/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" намерен подписать защитника португальской "Бенфики" Алехандро Гримальдо.

Как сообщает Marca, испанца "горожане" рассматривают как альтернативу Марку Кукурельи, если его не удастся подписать.

Гримальдо перебрался в "Бенфику" из "Барселоны" в декабре 2015 года.

В прошлом сезоне защитник забил шесть голов и сделал девять результативных передач в 47 матчах.

Не пропустите: В "Торино" ответили на слухи о приглашении Мозеса. | https://dailysports.net