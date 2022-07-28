"Манчестер Сити" нашел замену Кукурелье

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"Манчестер Сити" нашел замену Кукурелье

Фото: инстаграм Марка Кукурельи/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" намерен подписать защитника португальской "Бенфики" Алехандро Гримальдо.

Как сообщает Marca, испанца "горожане" рассматривают как альтернативу Марку Кукурельи, если его не удастся подписать.

Гримальдо перебрался в "Бенфику" из "Барселоны" в декабре 2015 года.

В прошлом сезоне защитник забил шесть голов и сделал девять результативных передач в 47 матчах.

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