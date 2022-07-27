"Манчестер Сити" нашел замену Бернарду Силве в Лиге 1

Фото: твиттер Лукаса Пакета/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Лиона" Лукасу Пакета, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "горожан" Пакета может заменить португальского хавбека Бернарду Силву, которым интересуется "Барселона".

В прошлом сезоне 24-летний Пакета провел за "Лион" 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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