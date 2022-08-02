"Манчестер Сити" нашел альтернативу Кукурелье в Бельгии
Фото: твиттер Серхио Гомеса/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" проявляет интерес к испанскому защитнику "Андерлехта" Серхио Гомесу, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, "горожане" рассматривают кандидатуру испанца в качестве более дешевой альтернативы защитнику "Брайтона" Марку Кукурелье, который, скорее всего, перейдет в "Челси".
21-летний Гомес является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне он провел за "Андерлехт" 49 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18