"Манчестер Сити" намерен подписать вингера "Андерлехта"

Теги андерлехтманчестер ситисерхио гомес

"Манчестер Сити" намерен подписать вингера "Андерлехта"

Фото: скриншот с видео

"Манчестер Сити" намерен подписать вингера "Андерлехта" Серхио Гомеса.

Как пишет источник, чемпион Англии уже сделал предложение о переходе 21-летнего испанца.

В свою очередь "Андерлехт" намерен получить за Гомеса не менее 15 миллионов евро, что меньше предложенной суммі.

Гомес в ходе своей карьеры успел поиграть за "Барселону Б", дортмундскую "Боруссию" и "Уэску". 

Не пропустите: "Лилль" подписал экс-защитника "Шахтера". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" не смог выиграть в 1-м туре АПЛ

"Ливерпуль" не смог выиграть в 1-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов