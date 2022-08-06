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"Манчестер Сити" намерен подписать вингера "Андерлехта" Серхио Гомеса.

Как пишет источник, чемпион Англии уже сделал предложение о переходе 21-летнего испанца.

В свою очередь "Андерлехт" намерен получить за Гомеса не менее 15 миллионов евро, что меньше предложенной суммі.

Гомес в ходе своей карьеры успел поиграть за "Барселону Б", дортмундскую "Боруссию" и "Уэску".

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