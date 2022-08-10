"Манчестер Сити" нацелился на защитника сборной Португалии

Фото: твиттер Рафаэла Геррейру/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику дортмундской "Боруссии" и сборной Португалии Рафаэлу Геррейру, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Португалец является одним из приоритетов для "горожан" для усилении позиции левого защитника.

28-летний Геррейру в нынешнем сезоне провел за "Боруссию" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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