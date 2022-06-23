"Манчестер Сити" нацелился на немецкого вратаря

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"Манчестер Сити" нацелился на немецкого вратаря

Фото: твиттер Штефана Ортеги/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к вратарю "Арминии" Штефану Ортеги, сообщает kicker.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с немцами. Таким образом, Ортега может сменить клуб бесплатно. В стане "горожан" он может стать дублером основного вратаря Эдерсона.

В минувшем сезоне 29-летний Ортега провел за "Арминию" 35 матчей во всех турнирах и пропустил 59 голов.

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