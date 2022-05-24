"Манчестер Сити" нацелился на хавбека сборной Англии

Теги манчестер ситилидс юнайтедкэлвин филлипс

"Манчестер Сити" нацелился на хавбека сборной Англии

Фото: твиттер Кэлвина Филлипса/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Лидса" и сборной Англии Кэлвину Филлипсу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "горожане" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Астон Виллы".

В нынешнем сезоне 26-летний Филлипс провел за "Лидс" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Англии Филлипс выступает с 2020 года и сыграл за национальную команду 19 поединков.

Не пропустите: "Тоттенхэм" поборется за форварда "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин радикально сменил имидж (фото)

Кокорин радикально сменил имидж (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов