"Манчестер Сити" нацелился на хавбека сборной Англии

Фото: твиттер Кэлвина Филлипса/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Лидса" и сборной Англии Кэлвину Филлипсу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "горожане" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Астон Виллы".

В нынешнем сезоне 26-летний Филлипс провел за "Лидс" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Англии Филлипс выступает с 2020 года и сыграл за национальную команду 19 поединков.

Не пропустите: "Тоттенхэм" поборется за форварда "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru