"Манчестер Сити" может купить воспитанника "Барселоны" в январе

Фото: твиттер Алехандро Гримальдо/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к испанскому защитнику "Бенфики" Алехандро Гримальдо, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с "орлами" истекает через год, поэтому в январе он может быть продан за 5-7 миллионов евро. Испанцем также интересуются "Барселона" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 26-летний Гримальдо провел за "Бенфику" 12 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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