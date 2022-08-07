"Манчестер Сити" может купить одного из лидеров ПСЖ

Фото: твиттер Марко Верратти/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к итальянскому полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, переход возможен лишь в том случае, если "горожане" продадут "Барселоны" португальца Бернарду Силву, а полузащитник каталонцев Френки де Йонг перейдет в ПСЖ.

В нынешнем сезоне 29-летний Верратти провел за ПСЖ два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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