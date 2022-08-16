"Манчестер Сити" купил воспитанника "Барселоны" за 13 млн евро
Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о переходе испанского защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.
Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2026 года.
21-летний Гомес является воспитанником "Барселоны". За "Андерлехт" он играл с 2021 года. Всего он провел за клуб 50 матчей, забил семь голов и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за дортмундскую "Боруссию" и "Уэску". Сыграл девять матчей за молодежную сборную Испании и забил шесть голов.
Не пропустите: Гари Невилл назвал "МЮ" кладбищем для игроков. | https://dailysports.net
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Френки де Йонга
-
"Вулверхэмптон" заплатит 50 млн евро за португальского хавбека
-
Манор Соломон выбыл на длительный срок почти сразу после ухода из "Шахтера"
-
"Манчестер Сити" купил воспитанника "Барселоны" за 13 млн евро
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать молодого таланта ради покупки Рабьо
-
"Севилья" ведёт переговоры с "Баварией" о трансфере защитника
-
Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции
-
Появились детали трансфера Ндомбеле в "Наполи"
-
Ари может вернуться в Россию
-
Гари Невилл назвал "МЮ" кладбищем для игроков
-
Клопп оценил решение судьи удалить Нуньеса
-
Ройс недоволен трансферной политикой "Боруссии"
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Тяжелая победа "Реала", неудача "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 1-го тура Ла Лиги
-
"Бетис" одержал крупную победу в 1-м туре Ла Лиги
-
Крупная победа "Манчестер Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 2-го тура АПЛ
-
"Ливерпуль" в меньшинстве не смог обыграть "Кристал Пэлас"
-
Феерии "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": все результаты 1-го тура чемпионата Италии
-
Гол Ди Марии помог "Ювентусу" крупно выиграть в Серии А
-
Роналду решил не уходить из "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18