"Манчестер Сити" купил воспитанника "Барселоны" за 13 млн евро

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о переходе испанского защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.

Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2026 года.

21-летний Гомес является воспитанником "Барселоны". За "Андерлехт" он играл с 2021 года. Всего он провел за клуб 50 матчей, забил семь голов и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за дортмундскую "Боруссию" и "Уэску". Сыграл девять матчей за молодежную сборную Испании и забил шесть голов.

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