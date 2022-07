"Манчестер Сити" купил хавбека сборной Англии

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Лидса" и сборной Англии Кэлвина Филипса.

Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Футболист заключил с "горожанами" контракт до лета 2028 года.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal



Welcome, Kalvin! #ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL