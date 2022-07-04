"Манчестер Сити" купил хавбека сборной Англии

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"Манчестер Сити" купил хавбека сборной Англии

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Лидса" и сборной Англии Кэлвина Филипса.

Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Футболист заключил с "горожанами" контракт до лета 2028 года.

26-летний Филлипс выступал за "Лидс" с 2014 года. Всего он провел за клуб 232 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. За сборную Англии сыграл 19 матчей.

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