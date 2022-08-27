"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 4:2 (видеообзор)
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 4:2.
После первого тайма гости вели в счете с разницей в два мяча благодаря голу Йоакима Андерсена и автоголу Джона Стоунза. Но во втором тайме победу "горожанам" принесли хет-трик Эрлинга Холанда и гол Бернарду Силвы.
"Манчестер Сити", набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с четырьмя очками остался на 13-й позиции.
"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" - 4:2 (0:2)
Голы: Стоунз, 4 (автогол) - 0:1, Андерсен, 21 - 0:2, Бернарду Силва, 53 - 1:2, Холанд, 62 - 2:2, Холанд, 70 - 3:2, Холанд, 81 - 4:2
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Гюндоган, 61), де Брюйне (Палмер, 89), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез (Альварес, 61), Холанд (Серхио Гомес, 84).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн (Олисе, 74), Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл (Ричардс, 57), Эзе, Шлупп, Дукуре, Айю (Матета, 74), Эдуар (Хьюз, 67).
Видеообзор матча
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18