"Манчестер Сити" и "Ювентус" могут обменяться полузащитниками

Фото: твиттер Илкая Гюндогана/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" и "Ювентус" обсуждают обмен полузащитниками, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, немецкий хавбек "горожан" Илкай Гюндоган может перебраться в Турин, а в обратном направлении может отправиться бразильский полузащитник Артур Рамос.

В прошлом сезоне 25-летний Артур провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. На счету 31-летнего Гюндогана 10 забитых мячей и 6 голевых пасов в 43 поединках.

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