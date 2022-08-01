"Манчестер Сити" и "Ювентус" могут обменяться полузащитниками

Теги манчестер ситиювентусартур рамосилкай гюндоган

"Манчестер Сити" и "Ювентус" могут обменяться полузащитниками

Фото: твиттер Илкая Гюндогана/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" и "Ювентус" обсуждают обмен полузащитниками, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, немецкий хавбек "горожан" Илкай Гюндоган может перебраться в Турин, а в обратном направлении может отправиться бразильский полузащитник Артур Рамос.

В прошлом сезоне 25-летний Артур провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. На счету 31-летнего Гюндогана 10 забитых мячей и 6 голевых пасов в 43 поединках.

Не пропустите: Депай может перейти в "Ювентус". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Уткин назвал причину, почему Дзюба не может найти новый клуб

Уткин назвал причину, почему Дзюба не может найти новый клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов