"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Гвардиолы

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"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Гвардиолы

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" рассчитывает продлить соглашение с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры между сторонами уже находятся в продвинутой стадии.

Отмечается, что новое соглашение должно быть рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, что Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время испанец принес клубу 4 титула АПЛ и один выход в финал Лиги чемпионов, а также несколько внутренних кубков.

Сейчас "Сити" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая "Ливерпуль" на три очка.

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