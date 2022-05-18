"Манчестер Сити" хочет подписать воспитанника "Барселоны"

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"Манчестер Сити" хочет подписать воспитанника "Барселоны"

Фото: твиттер Кукурельи\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании испанского левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи, сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, "горожане" готовы заплатить за воспитанника "Барселоны" около 30 миллионов фунтов.

Отмечается, что главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле нравится тактическая обученность и гибкость испанского футболиста, а также универсальность, так как он может играть по всему левому флангу.

Напомним, что прошлым летом "Брайтон" выкупил Кукурелью из "Хетафе" за более чем 15 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне АПЛ испанец сыграл в 34 матчах, в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.

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