"Манчестер Сити" хочет огромную сумму за Бернарду Силву

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"Манчестер Сити" хочет огромную сумму за Бернарду Силву

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" не собирается дешево продавать португальского полузащитника Бернарду Силву, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб оценивает футболиста в 100 миллионов евро. Претендентом на игрока является "Барселоны" и Силва хочет присоединиться к каталонскому клубу. Впрочем, каталонцы пока не делали предложения по трансферу португальца.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за "Манчестер Сити" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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