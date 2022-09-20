"Манчестер Сити" готовит трансфер звездного нападающего

Фото: твиттер Рафаэла Леау\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" заинтересован в трансфере нападающего "Милана" Рафаэла Леау.

Как сообщает Manchester Evening News, "горожане" надеются подписать португальского футболиста в следующем году.

В начале сентября была информация о том, что "Милан" хочет предложить новый контракт 23-летнего форварду.

В нынешнем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 6 голевых передачи в 8 матчах.

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