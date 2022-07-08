"Манчестер Сити" готовит новый контракт для главного молодого таланта

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"Манчестер Сити" готовит новый контракт для главного молодого таланта

Фото: твиттер Фила Фодена/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готовит предложение по новому контракту. Ожидается, что зарплата хавбека значительно возрастет. Его нынешний контракт истекает летом 2024 года.

22-летний Фоден является воспитанником "Манчестер Сити". За основной состав "горожан" он выступает с 2017 года, провел 167 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал 33 результативные передачи.

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