"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за воспитанника "Барселоны"

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"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за воспитанника "Барселоны"

Фото: твиттер Марка Кукурельи/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к испанскому защитнику "Брайтона" Марку Кукурелье, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола потребовал от руководства срочно усилить позицию левого защитника. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

23-летний Кукурелья является воспитанником "Барселоны". В минувшем сезоне он провел за "Брайтон" 37 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

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