"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за воспитанника "Барселоны"
Фото: твиттер Марка Кукурельи/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" проявляет интерес к испанскому защитнику "Брайтона" Марку Кукурелье, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола потребовал от руководства срочно усилить позицию левого защитника. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.
23-летний Кукурелья является воспитанником "Барселоны". В минувшем сезоне он провел за "Брайтон" 37 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18