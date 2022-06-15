"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за хавбека "Лидса"
Фото: твиттер Кэлвина Филлипса/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" готовит предложение по трансферу полузащитника "Лидса" Кэлвина Филлипса, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, "горожане" готовы заплатить за футболиста 50 миллионов евро. Руководство "Манчестер Сити" уверено, что данной суммы хватит для трансфера.
В минувшем сезоне 26-летний Филлипс провел за "Лидс" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18