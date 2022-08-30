"Манчестер Сити" договорился о переходе защитника дортмундской "Боруссии"

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"Манчестер Сити" договорился о переходе защитника дортмундской "Боруссии"

Фото: твиттер Мануэля Аканджи/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" договорился о переходе защитника дортмундской "Боруссии" и сборной Швейцарии Мануэля Аканджи, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 17 миллионов евро. Детали контракта игрока не разглашаются.

27-летний Аканджи в прошлом сезоне провел за "Боруссию" 36 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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