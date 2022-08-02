"Манчестер Сити" даст Фодену огромную зарплату по новому контракту

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"Манчестер Сити" даст Фодену огромную зарплату по новому контракту

Фото: твиттер Фила Фодена/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" продлит контракт с полузащитником Филом Фоденом, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, зарплата футболиста увеличится с 1,8 до 14 миллионов евро в год. Новое соглашение будет действовать до лета 2028 года.

22-летний Фоден является воспитанником "Манчестер Сити". Он выступает за основной состав с 2017 года. Всего провел за клуб 168 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал 33 результативные передачи.

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