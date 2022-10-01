"Ман Сити" теряет ключевого игрока на дерби с "МЮ"

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"Ман Сити" теряет ключевого игрока на дерби с "МЮ"

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз точно не сыграет против "Манчестер Юнайтед".

Футболист вынужден пропустить до двух недель из-за повреждения подколенного сухожилия, которое он получил в ходе матча сборных Англии и Германии (3:3) в Лиге наций.

"Он может вернуться через 10 дней, а может и через две недели", – сказал главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.

Напомним, что дерби Манчестера состоится 2 октября.

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