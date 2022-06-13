"Ман Сити" определился с новой трансферной целью после подписания Холанда

Фото: твиттер Кэлвина Филлипса/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Лидса" Кэлвину Филлипсу, сообщает The Times.

По сведениям источника, "горожане" рассматривают хавбека в качестве новой главной трансферной цели после подписания форварда Эрлинга Холанда. "Манчестер Сити" надеется подписать игрока до середины июля.

В минувшем сезоне 26-летний Филлипс провел за "Лидс" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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