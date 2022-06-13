"Ман Сити" определился с новой трансферной целью после подписания Холанда

Теги манчестер ситилидс юнайтедкэлвин филлипстрансферы

"Ман Сити" определился с новой трансферной целью после подписания Холанда

Фото: твиттер Кэлвина Филлипса/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Лидса" Кэлвину Филлипсу, сообщает The Times.

По сведениям источника, "горожане" рассматривают хавбека в качестве новой главной трансферной цели после подписания форварда Эрлинга Холанда. "Манчестер Сити" надеется подписать игрока до середины июля.

В минувшем сезоне 26-летний Филлипс провел за "Лидс" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Зинченко может перейти в "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" купила таланта "Аякса"

"Бавария" купила таланта "Аякса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов