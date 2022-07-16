"Ман Сити" и "Арсенал" согласовали сумму трансфера Зинченко
Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен
"Арсенал" и "Манчестер Сити" согласовали трансфер Александра Зинченко.
Украинский защитник перейдет в лондонский клуб за сумму около 30 млн фунтов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
"Канониры" уже обсуждают с 25-летним игроком условия контракта.
В минувшем сезоне футболист отыграл 28 матчей во всех турнирах и сделал 6 голевых передач.
Не пропустите: "Ювентус" может купить защитника ПСЖ вместо де Лигта. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
РПЛ рассчитала предварительные выплаты клубам по итогам нового сезона
-
"Барселона" завершит трансфер Кунде в ближайшие дни
-
"Зенит" готов купить защитника сборной Венгрии за 14 миллионов
-
Чилийский футболист Пульгар отказал ЦСКА
-
"Челси" представил новую форму
-
"Милан" хочет подписать Вейналдума
-
Стало известно, где пройдет прощание с Ярцевым
-
Тренер сборной Англии может не взять на ЧМ-2022 непривитых футболистов
-
"Локомотив" представил домашнюю форму на новый сезон
-
Азмун признался, что не хочет в Россию
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду презентовал гостевую форму
-
Левандовски попрощался с футболистами "Баварии"
-
"Ман Сити" и "Арсенал" согласовали сумму трансфера Зинченко
-
ЦСКА хочет подписать защитника из Бразилии
-
Бернардески перешел в клуб МЛС
-
Дзагоев рассказал, где может продолжить карьеру
-
Кулибали стал игроком "Челси"
-
Главные новости дня: 15 июля
-
"Бавария" сделала крупное предложение по трансферу хавбека "РБ Лейпциг"
-
Алдервейрелд перебрался в чемпионат Бельгии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18