"Ман Сити" и "Арсенал" согласовали сумму трансфера Зинченко

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"Ман Сити" и "Арсенал" согласовали сумму трансфера Зинченко

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

"Арсенал" и "Манчестер Сити" согласовали трансфер Александра Зинченко.

Украинский защитник перейдет в лондонский клуб за сумму около 30 млн фунтов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Канониры" уже обсуждают с 25-летним игроком условия контракта.

В минувшем сезоне футболист отыграл 28 матчей во всех турнирах и сделал 6 голевых передач. 

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