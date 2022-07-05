Мамаев задолжал крупную сумму по алиментам
Фото: инстаграм Аланы Мамаевой/Автор неизвестен
Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева сообщила, что тот задолжал более миллиона рублей по алиментам.
О долге бывшего игрока "Химок" она рассказала в ходе общения подписчиками в социальных сетях.
По словам женщины, футболисту пришлось выплачивать средства и сделал он это не добровольно.
"До меня еще деньги не дошли, но скоро дойдут! Ну что, за 2021 год из 1,4 миллиона 200 [тысяч] приставы взыскали и еще скоро посчитают долг за 2022 год", – объяснила Алана.
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