Мамаев задолжал крупную сумму по алиментам

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Мамаев задолжал крупную сумму по алиментам

Фото: инстаграм Аланы Мамаевой/Автор неизвестен

Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева сообщила, что тот задолжал более миллиона рублей по алиментам.

О долге бывшего игрока "Химок" она рассказала в ходе общения подписчиками в социальных сетях.

По словам женщины, футболисту пришлось выплачивать средства и сделал он это не добровольно.

"До меня еще деньги не дошли, но скоро дойдут! Ну что, за 2021 год из 1,4 миллиона 200 [тысяч] приставы взыскали и еще скоро посчитают долг за 2022 год", – объяснила Алана. 

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