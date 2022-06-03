Мамаев и Жирков покинули "Химки"

Фото: твиттер ФК "Химки"/Автор неизвестен

Полузащитники Юрий Жирков и Павел Мамаев покинули "Химки". Игроки ушли из клуба на правах свободных агентов.

Как заявил в комментарии "Чемпионату" член наблюдательного совета "Химок" и депутат Государственной думы Роман Терюшков, с футболистами не стали продлевать контракты.

"Мы говорим Жиркову и Мамаеву спасибо за то, что были с нами полгода. Продлевать контракты мы не будем. Они уйдут в качестве свободных агентов.

Больше никаких уходов не планируется. Все в отпусках и готовятся к старту следующего сезона", – заявил Терюшков.

Жирков провел за команду всего 3 матча в чемпионате, в то время как на счету Мамаева 7 матчей в сезоне РПЛ.

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