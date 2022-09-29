Мама Роналду рассказала, сколько еще будет играть Криштиану

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Долореш Авейру, мама нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, рассказала, сколько еще будет продолжаться карьера ее сына.

"Если Криштиану не перейдет в "Спортинг", то его сын Криштиану-младший точно будет играть за этот клуб. Я обещаю. В этом году Роналду не вернулся в "Спортинг", поэтому все будет позже. У него есть желание играть до 40 лет", - приводит слова Авейру Esporte.ig.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 10 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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