Мама мальчика, которого ударил Роналду, рассказала о звонке от Криштиану

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Мама мальчика, которого ударил Роналду, рассказала о звонке от Криштиану

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика "Эвертона" Джейка Хардинга, которого ударил по руке нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, рассказала о разговоре с португальцем.

"Криштиану вел себя высокомерно при первом разговоре. Через некоторое время он позвонил еще раз и предложил познакомиться с его семьей. Роналду назвал себя хорошим отцом. Я ответила ему, что никогда не говорила иначе. Криштиану сказал, что у него было сложное детство и он потерял отца. Я ответила, что мой отец умер молодым от рака.

Роналду в разговоре не называл моего сына по имени, он все время говорил "мальчик". "Я знаю, что у мальчика проблемы", - сказал Криштиану. Я ответила, что у Джейка нет проблем, у него инвалидность, а проблемы есть у Роналду. Он извинился и сказал, что не сделал ничего плохого, никого не бил и не убивал. Эта фраза вывела меня из себя. Я сказала: "Ты ударил моего сына по руке, а теперь говоришь, что не вредил ему?" Роналду сказал, что не хочет доводить дело до суда, но при этом он сможет выиграть дело благодаря хорошей команде юристов", - приводит слова Келли Mirror.

Стоит отметить, что женщина подала в суд на футболиста.

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