"Мальорка" не смогла обыграть худшую команду Ла Лиги
Фото: твиттер "Эльче"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Испании "Эльче" на своем поле сыграл вничью с "Мальоркой" со счетом 1:1.
На 15-й минуте счет открыл Эсекиэль Понсе, но в середине второго тайма равновесие восстановил Ведат Мурики.
"Эльче", набрав 2 очка, остался на последнем, 20-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 9 очками поднялась на 12-ю позицию.
"Эльче" – "Мальорка" - 1:1 (1:0)
Голы: Понсе, 15 - 1:0, Мурики, 71 (с пенальти) - 1:1
"Эльче": Бадия, Бигас, Верду, Паласиос (Милья, 76), Клерк (Фернандес Меркау, 63), Маскарель, Гумбау, Гути (Кина, 76), Хосан (Лирола, 57), Рохер Марти, Понсе (Бойе, 57).
"Мальорка": Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете (Анхель Родригес, 64), Куфре, Руис де Галаррета, Баба (Гренье, 61), Ли Кан Ин, Санчес (Ндиайе, 61), Мурики.
Удаление: Бойе (61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14