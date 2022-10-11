"Мальорка" не смогла обыграть худшую команду Ла Лиги

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"Мальорка" не смогла обыграть худшую команду Ла Лиги

Фото: твиттер "Эльче"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Эльче" на своем поле сыграл вничью с "Мальоркой" со счетом 1:1.

На 15-й минуте счет открыл Эсекиэль Понсе, но в середине второго тайма равновесие восстановил Ведат Мурики.

"Эльче", набрав 2 очка, остался на последнем, 20-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 9 очками поднялась на 12-ю позицию.

"Эльче" – "Мальорка" - 1:1 (1:0)
Голы: Понсе, 15 - 1:0, Мурики, 71 (с пенальти) - 1:1

"Эльче": Бадия, Бигас, Верду, Паласиос (Милья, 76), Клерк (Фернандес Меркау, 63), Маскарель, Гумбау, Гути (Кина, 76), Хосан (Лирола, 57), Рохер Марти, Понсе (Бойе, 57).

"Мальорка": Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете (Анхель Родригес, 64), Куфре, Руис де Галаррета, Баба (Гренье, 61), Ли Кан Ин, Санчес (Ндиайе, 61), Мурики.

Удаление: Бойе (61).

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