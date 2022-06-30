Малком не собирается покидать "Зенит"

Фото: твиттер Малкома\Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Зенита" Малком не собирается покидать российский клуб.

Об этом он заявил после победного матча с ЦСКА (3:0).

"Я остаюсь", — передаёт слова Малкома корреспондент "Чемпионата".

25-летний бразильский форвард играет за питерский клуб с августа 2019 года. В прошлом сезоне Малком сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

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