Малиновский определился с новым клубом

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский принял решение перейти в "Марсель", сообщает FootMercato.

По сведениям источника, французский клуб близок к трансферу в обмен на турецкого полузащитника Дженгиза Ундера. Впрочем, пока что турок отказывается менять клуб.

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" два матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Ундера три матча без результативных действий за "Марсель".

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