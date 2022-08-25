Малиновский определился с новым клубом
Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский принял решение перейти в "Марсель", сообщает FootMercato.
По сведениям источника, французский клуб близок к трансферу в обмен на турецкого полузащитника Дженгиза Ундера. Впрочем, пока что турок отказывается менять клуб.
В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" два матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Ундера три матча без результативных действий за "Марсель".
Не пропустите: "Дженоа" арендовала экс-игрока сборной Нидерландов. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 августа
-
"Вильярреал" уверенно вышел в Лигу Конференций
-
Роналду хочет снести гольф-клуб возле своего дома
-
Паредес близок к переходу в "Ювентус"
-
"Атлетико" придумал способ не платить "Барселоне" за Гризманна
-
Защитник "Баварии" отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
Загребское "Динамо" усилится хавбеком "Ювентуса" перед стартом в Лиге чемпионов
-
Малиновский определился с новым клубом
-
"Фиорентина" вышла в Лигу Европы
-
Брейтуэйт потребовал миллионы от "Барселоны" за разрыв контракта
-
Деле Алли перешел в турецкий топ-клуб
-
УЕФА определил лучшего игрока по итогам прошлого сезона
-
"Днепр-1" с разгромным счетом проиграл в квалификации Лиги Европы
-
Асенсио может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
"Тоттенхэм" сделал предложение по Малиновскому
-
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: составы всех групп
-
"Шахтер" узнал соперников в группе Лиги чемпионов
-
"Лион" назвал "Вест Хэму" цену на бразильца Пакета
-
Вратарь сборной Германии отказал "Манчестер Юнайтед": названа причина
-
"Ливерпуль" нацелился на основного полузащитника "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17