Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский не перейдет в "Тоттенхэм", сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, руководство английского клуба отказалось покупать футболиста за 30-35 миллионов евро. Таким образом, единственным претендентом на игрока является "Марсель".

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" три матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Ромеро стал полноценным игроком "Тоттенхэма". | https://dailysports.net