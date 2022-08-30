Малиновский не перейдет в "Тоттенхэм"

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Малиновский не перейдет в "Тоттенхэм"

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский не перейдет в "Тоттенхэм", сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, руководство английского клуба отказалось покупать футболиста за 30-35 миллионов евро. Таким образом, единственным претендентом на игрока является "Марсель".

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" три матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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