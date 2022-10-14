Малиновский назвал свою проблему в "Аталанте"

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Малиновский назвал свою проблему в "Аталанте"

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о своей проблеме в итальянском клубе.

"Мой контракт действует до лета 2024 года. Конфликта с Гасперини никогда не было. Я даже с ним разговаривал перед окончанием трансферного окна, он говорил, что будет рад, если у меня появится лучший вариант. В "Генке" я всегда играл полузащитника, в "Аталанте" – нападающего. Я знаю, чего хочет Гасперин на этой позиции. Гасперини откровенно говорит, что на этой позиции ему нужен игрок несколько иного плана. Он не говорит, что я плохой футболист, говорит, что я многое сделал для "Аталанты", но на этой позиции он сейчас хочет другого футболиста", - сказал Малиновский в интервью YouTube-каналу "Киевский торт".

Ранее сообщалось, что украинец входит в сферу интересов "Тоттенхэма", "Марселя" и "Ноттингем Форест".

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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