Малиновский может покинуть "Аталанту" ради АПЛ

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Малиновский может покинуть "Аталанту" ради АПЛ

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

"Ноттингем Форест" проявляет интерес к полузащитнику "Аталанты" и сборной Украины Руслану Малиновскому, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов еще нескольких английских и итальянских клубов.

В прошлом сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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