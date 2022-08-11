Малиновский может покинуть "Аталанту" ради АПЛ
Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен
"Ноттингем Форест" проявляет интерес к полузащитнику "Аталанты" и сборной Украины Руслану Малиновскому, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов еще нескольких английских и итальянских клубов.
В прошлом сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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