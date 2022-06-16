Малиновский может перейти в "Ювентус"

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Малиновский может перейти в "Ювентус"

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может перейти в "Ювентус", сообщает Juventus Area.

По сведениям источника, бергамский клуб может обменять украинца на турецкого защитника туринцев Мериха Демирала. Клубы в данный момент ведут переговоры.

В минувшем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. 24-летний Демирал играл за "Аталанту" на правах аренды, принял участие в 42 поединках, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

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