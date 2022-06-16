Малиновский может перейти в "Ювентус"
Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может перейти в "Ювентус", сообщает Juventus Area.
По сведениям источника, бергамский клуб может обменять украинца на турецкого защитника туринцев Мериха Демирала. Клубы в данный момент ведут переговоры.
В минувшем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. 24-летний Демирал играл за "Аталанту" на правах аренды, принял участие в 42 поединках, забил два мяча и отдал три голевые передачи.
Не пропустите: "Ювентус" отказался от Мораты. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 июня
-
"Челси" хочет купить Левандовски
-
Легендарный Папен назвал лучшего игрока мира
-
Новичок АПЛ может переманить Хендерсона из "МЮ"
-
Тевес определился с клубом для начала тренерской карьеры
-
Гризманн может вернуться в родной клуб
-
Малиновский может перейти в "Ювентус"
-
Расписание матчей 1-го тура АПЛ
-
Аллегри не возглавит ПСЖ
-
"Ювентус" отказался от Мораты
-
Талант "Шахтера" перешел в "Зульте-Варегем"
-
"Арсенал" договорился о переходе одного из лидеров "Порту"
-
"Ливерпуль" согласовал трансфер шотландского таланта
-
Крал может перебраться в Бундеслигу
-
"Локомотив" отдал Рыбчинского в аренду в другой клуб РПЛ
-
"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за воспитанника "Барселоны"
-
Де Дзерби получил предложение из Италии
-
"Шахтер" продаст Нереса в европейский топ-клуб
-
В РПЛ выбрали лучшего игрока сезона
-
Дибала перейдет в "Интер"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17