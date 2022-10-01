Малиновский может бесплатно сменить клуб в Италии

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Малиновский может бесплатно сменить клуб в Италии

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может стать игроком "Ромы".

Римский клуб готов подписать футболиста летом 2023 года, когда у него истечёт контракт.

Как сообщает Calciomercato.com, "Рома" уже привлекла посредника, который должен выяснить детали возможного переезда Малиновского в итальянскую столицу следующим летом.

В нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины в семи матчах забил гол и отдал результативную передачу. 

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