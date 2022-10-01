Малиновский может бесплатно сменить клуб в Италии
Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может стать игроком "Ромы".
Римский клуб готов подписать футболиста летом 2023 года, когда у него истечёт контракт.
Как сообщает Calciomercato.com, "Рома" уже привлекла посредника, который должен выяснить детали возможного переезда Малиновского в итальянскую столицу следующим летом.
В нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины в семи матчах забил гол и отдал результативную передачу.
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|26
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